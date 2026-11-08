Torna la MotoGp con il Gran Premio del Qatar. Oggi, domenica 8 novembre, il Motomondiale fa tappa sul circuito di Lusail per il terzultimo appuntamento della stagione, che potrebbe già consegnare il titolo piloti a Marc Marquez: per il decimo titolo iridato della sua carriera (l'ottavo nella classe regina), il fuoriclasse spagnolo avrebbe bisogno di un successo e di un contemporaneo 0 di Jorge Martin. Lo spagnolo, ieri dominatore della gara sprint, partirà dalla seconda posizione dietro a Marco Bezzecchi.

MotoGp, griglia partenza Gp Qatar

Ecco la griglia di partenza del Gp del Qatar di oggi, domenica 8 novembre:

1. Marco Bezzecchi (Aprilia)

2. Marc Marquez (Ducati)

3. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

4. Raul Fernandez (Aprilia)

5. Francesco Bagnaia (Ducati)

6. Ai Ogura (Aprilia)

7. Johann Zarco (Honda)

8. Pedro Acosta (KTM)

9. Fermin Aldeguer (Ducati)

10. Enea Bastianini (KTM)

11. Jorge Martin (Aprilia)

12. Brad Binder (KTM)

13. Franco Morbidelli (Ducati)

14. Luca Marini (Honda)

15. Iker Lecuona (Ducati)

16. Diogo Moreira (Honda)

17. Jake Dixon (Honda)

18. Maverick Vinales (KTM)

Gp Qatar, orario e dove vederlo

Il Gp del Qatar di oggi, domenica 8 novembre, inizierà alle 17 ora italiana e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, in chiaro su Tv 8 e in streaming su Sky Go e Now.