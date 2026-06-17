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Haaland trascina la Norvegia, doppietta e show all'esordio Mondiale

Il centravanti del Manchester City decisivo contro l'Iraq

Erling Haaland - Ipa/Fotogramma
Erling Haaland - Ipa/Fotogramma
17 giugno 2026 | 02.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Erling Haaland show ai Mondiali 2026. Oggi, mercoledì 17 giugno, l'attaccante del Manchester City, alla prima presenza in Coppa del Mondo, ha guidato la Norvegia alla vittoria all'esordio nella rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, battendo l'Iraq 2-1 e firmando una doppietta.

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A siglare il primo gol, Haaland ci impiega meno di mezzora. Al 29' Nusa sfonda sulla destra e mette al centro un pallone che va a cercare proprio l'attaccante del Manchester City. Haaland si inserisce sul secondo palo, prende posizione tra due avversari e in spaccata firma il vantaggio norvegese. L'esultanza è quella di sempre per la sua prima gioia in un Mondiale.

La storia si ripete Al 43', appena quattro minuti dopo che l'Iraq aveva trovato il pareggio. Haaland questa volta approfitta di un errore clamoroso in uscita del portiere dell'Iraq Hassan, che aspetta a rinviare sul passaggio di un compagno e favorisce proprio l'intervento del centravanti norvegese, che firma un altro tap-in e completa la sua doppietta.

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