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Brasile-Marocco, fallo Hakimi era da espulsione? Protesta Ancelotti

Episodio arbitrale al Mondiale

Hakimi e Vinicius - Afp
Hakimi e Vinicius - Afp
14 giugno 2026 | 02.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Protesta Carlo Ancelotti in Brasile-Marocco. La Nazionale verdeoro ha pareggiato con quella marocchina per 1-1 all'esordio nei Mondiali 2026, in una partita condizionata anche da un episodio arbitrale che ha suscitato più di qualche polemica. Il Brasile ha infatti chiesto l'espulsione di Achraf Hakimi per un brutto fallo su Vinicius Jr.

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Succede tutto nel finale di primo tempo. Hakimi interviene in ritardo su Vinicius, che si era allungato il pallone, ma tiene il piede alto, colpendo in pieno la caviglia dell'avversario. L'arbitro sloveno Vincic assegna il fallo ma tiene in tasca i cartellini, non comminando nemmeno l'ammonizione all'esterno del Paris Saint-Germain.

Immediate le proteste dei giocatori verdeoro e della panchina di Ancelotti, che chiedevano l'espulsione di Hakimi.

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brasile marocco brasile marocco hakimi espulsione
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