circle x black
Cerca nel sito
 

Alonso accusa, Hamilton lo sfotte: il botta e risposta dopo Gp Singapore

Scia di polemiche al termine della gara

Fernando Alonso e Lewis Hamilton - Ipa/Fotogramma
Fernando Alonso e Lewis Hamilton - Ipa/Fotogramma
07 ottobre 2025 | 11.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lewis Hamilton contro Fernando Alonso﻿. Il pilota della Ferrari ha risposto, a modo suo, alle accuse dello spagnolo dell'Aston Martin, che via radio si era lamentato, durante il Gran Premio di Singapore, dei problemi ai freni che hanno condizionato l'ultima parte di gara dell'inglese. "Non posso crederci, non posso crederci", ha ripetuto varie volte Alonso al proprio team, "come può essere sicuro guidare senza freni?".

Alonso ha tentato per tutta la gara di superare Hamilton, senza mai riuscirci, salvo poi sorpassarlo al settimo posto a causa dei cinque secondi di penalità inflitta al pilota Ferrari. La replica di Lewis, in ogni caso, non si è fatta attendere. L'inglese, sette volte campione del mondo, ha pubblicato un video con alcuni spezzoni di una celebre commedia britannica in cui il protagonista ripete: "non posso crederci".

La descrizione è altrettanto eloquente: "18 anni di questo...". Il riferimento è al Mondiale 2007, quando entrambi erano in McLaren, in un'annata in cui non mancarono, nonostante fossero compagni di squadra, polemiche e duelli.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
alonso hamilton alonso hamilton ferrari formula 1 gp singapore
Vedi anche
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza