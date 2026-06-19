circle x black
Cerca nel sito
 

Ibrahimovic, show ai Mondiali: palleggia con Henry... nello studio tv - Video

Il dirigente del Milan sta commentando la rassegna iridata per un'emittente americana

I palleggi di Ibrahimovic e Henry - X
I palleggi di Ibrahimovic e Henry - X
20 giugno 2026 | 00.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Zlatan Ibrahimovic show dai Mondiali 2026. Il dirigente del Milan è attualmente impegnato a commentare la rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada per un'emittente americana in compagnia di Thierry Henry. I due ex attaccanti si sono concessi, tra una diretta e l'altra, un momento di svago, ovviamente con un pallone tra i piedi.

Ibrahimovic e Henry hanno infatti cominciato a palleggiare e dare spettacolo, in giacca e cravatta, alternandosi con veri e propri 'trick' con il pallone.

Spalla, petto, suola, stinco. L'ex attaccante svedese ha mostrato di non aver perso il tocco e ha postato il tutto sui propri profili social scrivendo: "Lo studio non lo dimenticherà mai". Nei commenti però più di qualche tifoso del Milan, che ha invitato Ibrahimovic a occuparsi anche degli affari rossoneri, visto il terremoto societario che ha seguito il termine della stagione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ibrahimovic ibrahimovic mondiali mondiali ibrahimovic henry ibrahimovic milan milan
Vedi anche
Maturità 2026, medico nutrizionista: "Ecco i super food per il cervello" - Video
Maturità, sollievo al classico per Quintiliano. Studenti scientifico: "Prova tosta ma eravamo preparati" - Video
Anne Hathaway è incinta, il video annuncio della terza gravidanza
Caldo e Mondiali, medico-fisiatra: "Un match su 4 in condizioni estreme" - Video
Roma Pride, Francesca Michielin: "Dobbiamo esserci se pensiamo che la Repubblica sia davvero di tutti"
Ue, giorno due del Consiglio europeo: sul tavolo Qfp e migranti - Videonews
Omicidio Mongiello, il presunto killer agì in sella a bici: le immagini
News to go
Colf e badanti, sconti fiscali su spese di assunzione
Ue, Crosetto: "Con antitrust obblighiamo aziende a restare piccole, è una follia" - Video
Meloni risponde a Trump: "Allibita, dichiarazioni totalmente inventate" - Video
Michelle Obama fa commuovere Barack, il video dell'omaggio a Chicago
News to go
Sempre più giorni con caldo estremo, l'allarme di Greenpeace


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza