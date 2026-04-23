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Illumina, a Colle Oppio il primo esempio di trasformazione urbana nei tre episodi del docu-film di Sport e Salute

Un viaggio negli spazi urbani per raccontare come possono trasformarsi in luoghi di sport, inclusione, comunità e rigenerazione

Illumina, a Colle Oppio il primo esempio di trasformazione urbana nei tre episodi del docu-film di Sport e Salute
23 aprile 2026 | 11.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un viaggio negli spazi urbani per raccontare come possono trasformarsi in luoghi di sport, inclusione, comunità e rigenerazione. Cosa significa oggi avere uno spazio per fare sport? Significa creare connessioni, generare appartenenza, attivare comunità. Da questa visione nasce il docu-film in tre episodi prodotto da Sport e Salute e dedicato al progetto Illumina: un racconto che mostra come lo sport possa diventare una leva concreta di trasformazione urbana e sociale. Il viaggio parte da Colle Oppio, nel cuore di Roma, primo esempio di trasformazione urbana. Qui lo spazio pubblico si trasforma ogni giorno in un luogo aperto e inclusivo, dove energie diverse convivono e si incontrano: palloni che rimbalzano, skater e biker in movimento, persone che si fermano, osservano e scelgono di restare. È in questa semplicità che nasce qualcosa di più grande.

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Illumina non è solo un progetto di riqualificazione, ma una vera e propria idea di città: spazi restituiti alle persone diventano motori di benessere, partecipazione e identità condivisa. Lo sport si trasforma in linguaggio universale, capace di attivare relazioni e generare valore sociale. Il docu-film racconta questa trasformazione reale e quotidiana: come i luoghi, quando sono vissuti, diventano comunità. Colle Oppio è il punto di partenza, ma il simbolo di un modello replicabile, destinato a crescere ed estendersi. Perché Illumina accende gli spazi, ma soprattutto le persone. E quando succede, la città cambia davvero.

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Tag
trasformazione urbana sport inclusione comunità rigenerazione
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