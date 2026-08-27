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"Infantino ha fatto un gran lavoro": Cannavaro, Totti e altri big del calcio 'difendono' il presidente Fifa

Il capitano dell'Italia campione del Mondo nel 2006, oggi ct dell'Uzbekistan, in una storia sui social: "Non riconoscerlo sarebbe intellettualmente scorretto, oltre che una forzatura imposta"

Infantino - IPA
Infantino - IPA
27 agosto 2026 | 12.47
Michele Antonelli
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"Negli ultimi dieci anni il calcio mondiale è migliorato. Negli ultimi dieci anni le calciatrici e i calciatori sono tornati al centro. Negli ultimi dieci anni Gianni Infantino, alla presidenza della Fifa, ha fatto un grande lavoro". Inizia così il messaggio condiviso sui social da Fabio Cannavaro, capitano dell'Italia campione del Mondo 2006. L'ex difensore di Juventus e Real Madrid si è schierato a sostegno del presidente della Fifa Gianni Infantino dopo il comunicato della Figc, che ha chiarito la scelta della Federcalcio di ritirare il sostegno al numero uno del calcio mondiale per una possibile rielezione.

Nel suo messaggio (ripostato anche da Francesco Totti), Cannavaro aggiunge: "Non riconoscerlo sarebbe intellettualmente scorretto, oltre che una forzatura imposta". A sostegno della posizione del Pallone d'oro 2006 anche una lettera sottoscritta da altri grandi ex calciatori, tra cui Javier Zanetti, Christian Vieri, Marco Materazzi, Cafu, Pepe e Roberto Carlos.

"Negli ultimi dieci anni - esordisce il documento - siamo stati testimoni del lavoro svolto dalla Fifa e dal presidente Infantino per garantire una rappresentanza dei calciatori nel mondo del calcio, qualcosa che prima non esisteva". E ancora: "Le nostre opinioni vengono ascoltate e molte iniziative a beneficio del calcio prendono forma grazie alle nostre riflessioni, alle nostre idee, ai nostri progetti e alla nostra partecipazione".

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Infantino Fifa Cannavaro Totti Figc
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