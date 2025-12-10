circle x black
Infantino, indagine Fifa per premio pace a Trump: cos'è successo

Il numero uno del calcio mondiale al centro delle critiche per il riconoscimento assegnato al presidente americano

Trump e Infantino - Afp
10 dicembre 2025 | 13.17
Redazione Adnkronos
Ombre sul presidente della Fifa Gianni Infantino. Il numero uno del calcio mondiale, protagonista pochi giorni fa dei sorteggi per il Mondiale 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada, sarebbe stato chiamato a rispondere davanti al comitato etico della Federazione su una serie di accuse di presunte violazioni alle norme sulla neutralità politica imposte dalla stessa Fifa. A riportarlo è la Bbc, che parla di una denuncia da parte di FairSquare, organizzazione impegnata nella tutela dei diritti umani.

Critiche al Premio per la pace a Trump

Al centro della denuncia c'è il premio per la pace consegnato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nel corso della cerimonia dei sorteggi di venerdì scorso a Washington. FairSquare spiega che con quel riconoscimento ci sarebbero "almeno quattro chiare violazioni delle regole di neutralità della Fifa". Infantino è stato molto criticato anche perché avrebbe pubblicato post e rilasciato interviste con appoggio netto a Trump. Un'altra violazione evidente delle linee guida della Fifa, che impongono distacco da qualsiasi tipo di endorsement politico.

