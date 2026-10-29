circle x black
Cerca nel sito
 

Napoli, brutte notizie per Allegri: lesione per Lobotka

Il centrocampista azzurro si era infortunato durante la partita contro il Monza

Stanislav Lobotka - Ipa/Fotogramma
Stanislav Lobotka - Ipa/Fotogramma
Segui Adnkronos su Google
29 ottobre 2026 | 16.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Brutte notizie per il Napoli. Stanislav Lobotka, che ha riportato un infortunio durante la gara contro il Monza, si è sottoposto oggi, giovedì 29 ottobre, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato "una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra", con il calciatore azzurro che ha già iniziato l'iter riabilitativo.

Quando torna in campo Lobotka

Lobotka dovrebbe rimanere lontano dai campi per almeno un mese. Il centrocampista azzurro salterà quindi sicuramente tutte le partite da qui alla sosta di novembre, ovvero la trasferta contro la Juventus del prossimo weekend, la sfida di Champions League contro il Porto e il match casalingo contro la Lazio.

Il regista slovacco proverà a sfruttare la pausa Nazionali per tornare a disposizione di Allegri alla ripresa, quando il Napoli sarà impegnato contro Torino e Sassuolo in campionato, intervallate dalla sfida europea contro il Bruges dell'8 dicembre.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Via libera alla Manovra 2027: tutte le novità
Lucca Comics, il creatore di Goldrake Go Nagai: "Io ispirato dalla Divina Commedia" - Video
Padova, 13 furti di rame in 4 mesi per un milione di euro: i video degli assalti ai magazzini
Crosetto: "Giovani non pronti per carcere, crescano nella libertà totale" - Video
Mps, sindaca di Siena: "Tutelare integrità. Opas Intesa Sp? Giudizio prematuro" - Video
Mps, mission impossible di Lovaglio: Siena si prepara all'assemblea. Videonews dal nostro inviato
Meteo stabile ad Halloween, temperature miti e piogge al sud - Video
Meloni e lo scontro con la giornalista: "Credo nello Stato di diritto, lei?" - Video
Milano, Youssef Siher esce dal carcere di San Vittore - Video
Boenzi (Unasca): "Progetto per modificare formazione autoscuole ed esame patente" - Video
Gioielliere di Treviso sui social: "Rapine? Pronto a sparare", carabinieri gli sequestrano un arsenale - Video
Salvini precetta lo sciopero del 30 ottobre, l'ordinanza - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza