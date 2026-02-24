circle x black
Cerca nel sito
 

Musetti, ritorno in campo in vista? Lorenzo punta Indian Wells

Il tennista azzurro potrebbe tornare in campo a inizio marzo

Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
24 febbraio 2026 | 13.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lorenzo Musetti si prepara a tornare in campo. Il tennista azzurro, infortunatosi nei quarti degli Australian Open 2026 quando era in vantaggio di due set contro Novak Djokovic, ha smaltito il problema muscolare alla gamba e punta il cemento americano, dove a inizio marzo si giocherà Indian Wells.

Il ko rimediato a Melbourne ha costretto Musetti a saltare l'intera tournée sudamericana, con l'azzurro che ha dovuto rinunciare quindi ai tornei di Rio de Janeiro, Buenos Aires e Acapulco.

Come riportato da Eurosport, i nuovi controlli a cui si è sottoposto il tennista toscano hanno dato esiti positivi, con il via libera dei medici che riavvicina il ritorno in campo di Musetti, salito a numero 5 del mondo dopo gli Australian Open, fissato a questo punto per il 4 marzo, data d'inizio del Masters 1000 di Indian Wells.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
musetti infortunio musetti quando torna campo musetti musetti indian wells
Vedi anche
Can Yaman: "Fermo in Turchia? Nessun caso, solo controllo di routine" - Video
Sanremo oggi al via: si aprirà con omaggio a Baudo, attesa per i 30 big - Videonews della nostra inviata
News to go
Contrassegno auto disabili, arriva una novità
Vannacci: "Futuro Nazionale federerà realtà di destra" - Video
Lavoro, Cgia: un neoassunto su 4 è straniero
News to go
Firenze, dall'1 aprile stop ai monopattini in sharing
Carlo Conti canta 'Volevo essere un duro' di Lucio Corsi e la dedica a Mattarella - Video
Dazi, Tajani: "Tuteliamo imprese, no dichiarazioni roboanti" - Video
Mattarella a Niscemi sorvola zona colpita dalla frana - Video
News to go
Milano Cortina, i benefici per il capoluogo lombardo
Sanremo 2026, prima conferenza ufficiale e prove aperte alla stampa: videonews dalla nostra inviata
News to go
Smog e Alzheimer, il legame è diretto secondo uno studio Usa


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza