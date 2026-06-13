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Mondiali 2026, furto di materiale tecnico nel ritiro dell'Inghilterra

Spiacevole episodio per la Nazionale guidata da Tuchel prima di arrivare nel ritiro di Kansas City

Thomas Tuchel e Harry Kane - Ipa
Thomas Tuchel e Harry Kane - Ipa
13 giugno 2026 | 11.18
Redazione Adnkronos
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La nazionale inglese è stata vittima del furto del proprio equipaggiamento di allenamento prima del suo arrivo a Kansas City sabato. La Football Association sta cercando di accertare cosa sia stato rubato, tra cui si teme siano stati sottratti palloni e scarpe da calcio, dopo che alcuni veicoli che trasportavano attrezzature al centro sportivo Swope Soccer Village di Kansas City sono stati forzati. Thomas Tuchel e la sua squadra arriveranno a Kansas City sabato pomeriggio e l'attrezzatura avrebbe dovuto essere già pronta prima del loro arrivo. Venerdì sera, gli agenti di polizia, che sono in contatto con la FA, erano presenti sul posto per gestire la questione e a quanto pare, come riporta la Bbc, sono stati effettuati due arresti in relazione all'episodio.

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Un portavoce della polizia del Kansas ha dichiarato: "Stiamo indagando su un possibile furto di attrezzature da un veicolo della squadra arrivato a Kansas City questa sera, in cui mancavano alcuni oggetti. Le indagini sono in corso". Il furto potrebbe potenzialmente compromettere alcuni dei preparativi di Tuchel per la partita d'esordio ai Mondiali contro la Croazia, in programma mercoledì alle 21:00. Domenica i giocatori della nazionale inglese svolgeranno la loro prima giornata di allenamento completa.

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Mondiali 2026 furto materiale tecnico calcio
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