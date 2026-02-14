circle x black
Cerca nel sito
 

Inter-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I nerazzurri ospitano i bianconeri nella 25esima giornata di Serie A

Thuram - Afp
Thuram - Afp
14 febbraio 2026 | 06.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Big match a San Siro. Oggi, sabato 14 febbraio, l'Inter ospita la Juventus - in diretta tv e streaming - nella 25esima giornata di Serie A. I nerazzurri, al primo posto in classifica, sono reduci dalla netta vittoria esterna con il Sassuolo, battuto 5-0 al Mapei Stadium, mentre i bianconeri hanno pareggiato contro la Lazio all'Allianz Stadium, rimontando da uno svantaggio di 0-2, nell'ultimo turno di campionato, dopo essere stati battuti 3-0 dall'Atalanta a Bergamo nei quarti di finale di Coppa Italia.

Inter-Juventus, orario e probabili formazioni

La sfida tra Inter e Juventus è in programma oggi, sabato 14 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

Inter-Juventus, dove vederla in tv

Inter-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
inter juventus inter juventus inter juventus oggi inter juve orario inter juve dove vederla tv inter juve probabili formazioni
Vedi anche
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
Nato, Serino sul passaggio di Napoli e Norfolk agli europei: “Non è un disimpegno Usa”
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working
Sanremo, l'emozione dei Big al Quirinale: "Mattarella riconosce il valore della musica" - Video
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione
Milano Cortina, Lollobrigida: "Non mi sono arresa grazie a mio figlio. Commenti? Ci sono rimasta male" - Video
Milano Cortina, con oro Brignone giornata storica per lo sport italiano: le videonews dal nostro inviato
News to go
Dal Sistema Albania alla stretta sui ricongiungimenti, le norme del ddl Immigrazione
Buonfiglio: "Brignone? Prestazione che entra nella storia, italiani i migliori"
Milano Cortina, Garante: "Spostare scioperi aerei fuori dal calendario dei Giochi"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza