circle x black
Cerca nel sito
 

Bonny cade in area, ma Veiga colpisce il pallone: 'giallo' rigore in Inter-Lecce

L'episodio nel recupero della 16esima giornata di Serie A

Bonny - Ipa/Fotogramma
Bonny - Ipa/Fotogramma
14 gennaio 2026 | 21.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Calcio di rigore revocato all'Inter nella sfida con il Lecce. Oggi, mercoledì 14 gennaio, il recupero della 16esima giornata di Serie A di scena a San Siro è stato segnato dall'ennesimo episodio da moviola di questo campionato, che ha generato non poche proteste a San Siro. Succede tutto al 24', quando Bonny viene steso in area da Danilo Veiga: l'arbitro Maresca indica subito il dischetto, ma viene richiamato dal Var.

Le immagini infatti mostrano come, prima di colpire l'attaccante nerazzurro, il giocatore del Lecce tocchi il pallone, alzandolo con la punta del piede. Un contatto con la sfera risultato decisivo per la scelta finale di Maresca, che comunica all'intero stadio la sua decisione finale: revoca del calcio di rigore.

Grandi proteste nella panchina dell'Inter, mentre quella del Lecce era scattata tutta in piedi per protestare verso il direttore di gara appena assegnato il penalty. Chivu ha allargato le braccia sconsolato, mentre Di Francesco ha potuto tirare, almeno per il momento, un sospiro di sollievo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
inter lecce inter lecce inter lecce rigore rigore bonny
Vedi anche
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza