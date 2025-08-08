circle x black
Cerca nel sito
 

Atalanta, nessun segnale da Lookman: la posizione della Dea e le mosse dell'Inter

L'attaccante vuole lasciare il club bergamasco per accasarsi a Milano

Ademola Lookman - Fotogramma/IPA
Ademola Lookman - Fotogramma/IPA
08 agosto 2025 | 12.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La rottura tra Ademola Lookman e l'Atalanta appare insanabile. L'attaccante ha deciso: vuole lasciare Bergamo e accasarsi all'Inter, ma l'amministratore delegato della Dea Antonio Percassi ha definito la posizione del club, pronto a cedere il nigeriano solo all'estero. Anche per questa presa di posizione che appare ormai difficile da riconciliare con le idee per il proprio futuro, Lookman ha deciso di allontanarsi dalla città fino a nuovi aggiornamenti. Interrompendo quindi il lavoro quotidiano nel centro sportivo di Zingonia per recuperare dal fastidio al polpaccio.

Lookman all'Inter? Le ultime

Ma com'è la situazione tra Lookman e l'Inter ad oggi, venerdì 8 agosto? Pochi giorni fa, l'Atalanta ha rifiutato un'offerta da 45 milioni (bonus inclusi) per il nigeriano. Il primo passo ufficiale nella trattativa. Percassi ha espresso una posizione chiara, quella di voler accontentare il giocatore e lasciarlo partire, ma solo in caso di proposta congrua (non inferiore ai 50 milioni) da parte di una squadra straniera.

Una visione che non coincide con quella dell'attaccante, che ha intenzione di accettare la proposta dell'Inter per trasferirsi a Milano. Anche ieri, giovedì 7 agosto, Lookman non si è presentato al centro sportivo e non ha dato notizie. Con questa situazione, l'Atalanta potrebbe multarlo e trattenere parte del suo stipendio (in quanto ancora tesserato).

I giorni intanto passano e l'Inter studia le possibili mosse per sistemare l'attacco: l'ex Leicester resta la prima scelta, ma sullo sfondo sono vive ipotesi di mercato che portano ad alternative come Sancho, Nkunku e Garnacho.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ademola Lookman Lookman Inter Atalanta Lookman aggiornamenti Lookman
Vedi anche
News to go
Gaza City, approvata proposta Netanyahu di conquistarla
Ucraina-Russia, Trump: "Putin non deve per forza incontrare Zelensky" - Video
Putin e l'incontro con Trump: "Anche Zelensky? Vediamo... " - Video
Serracchiani (Pd) 'bocciata' al cruciverba: invece di Fico, per la Campania sceglie l’uva - Video
Chikungunya, allarme in Cina: oltre 7.700 casi
News to go
Dazi Usa, grandi aziende produttrici di alcolici avvertono Trump che
News to go
L'Italia brucia di nuovo con l'anticiclone Pluto
News to go
Gucci, stato di agitazione per 1.000 dipendenti in Italia
Putin e Witkoff, incontro con inchino - Video
Hiroshima, 80 anni dal lancio della bomba atomica
News to go
Trump all'Ue: "Mantenete la parola su investimenti o dazi al 35%"
News to go
Meteo, torna il caldo africano in Italia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza