circle x black
Cerca nel sito
 

Sommer sbaglia, Moreo segna da centrocampo: 'frittata' nerazzurra ed eurogol in Inter-Pisa

La rete che ha aperto il 22esimo turno di Serie A

Il gol del Pisa
Il gol del Pisa
23 gennaio 2026 | 21.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Clamoroso gol preso dall'Inter contro il Pisa. Nella partita di oggi, venerdì 23 gennaio, valida per il 22esimo turno di Serie A, i nerazzurri hanno incassato un eurogol da centrocampo, con però la decisiva complicità di Sommer e della difesa della squadra di Chivu, andata letteralmente in tilt durante la costruzione dal basso. Ma cos'è successo a San Siro?

Succede tutto all'11' del primo tempo. Yann Sommer esce dalla propria area e chiama a sé la pressione del Pisa, per favorire l'inizio della manovra nerazzurra. Guardando le opzioni a sua disposizione però il portiere svizzero si distrae, sbagliando clamorosamente il passaggio per Zielinski, che si stava muovendo per smarcarsi.

La palla viene quindi intercettata da Stefano Moreo, che, vedendo la porta avversaria completamente vuota, non ci pensa due volte e calcia da centrocampo, trovando l'incrocio dei pali e portando in vataggio i toscani.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
inter inter pisa inter pisa gol moreo inter pisa sommer
Vedi anche
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata
News to go
Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Mondiali
"Voglio l'Islanda", il lapsus di Trump a Davos. E la Groenlandia?
Valentino, l'omaggio di Giuli: "La sua grandezza resterà"
Groenlandia, Trump e Mercosur: Falcone spiega linea popolari tra sovranità, dialogo e commercio - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza