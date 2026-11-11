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Inter, solo un affaticamento muscolare per Thuram

Nessuna lesione per l'attaccante nerazzurro che prova a recuperare per l'Atalanta

Marcus Thuram - Ipa/Fotogramma
Marcus Thuram - Ipa/Fotogramma
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11 novembre 2026 | 17.13
Alberto Tomasi
LETTURA: 2 minuti

Arrivano indicazioni rassicuranti sulle condizioni di Marcus Thuram. Per l'attaccante dell'Inter è stato confermato un affaticamento muscolare, senza evidenze di una rottura. Una notizia importante per i nerazzurri, che possono così guardare con maggiore fiducia ai prossimi impegni, pur senza voler correre rischi. Il francese ha lasciato Appiano Gentile dopo essersi sottoposto alle terapie e continuerà nei prossimi giorni a seguire un programma individuale. L'obiettivo è smaltire completamente il problema prima di tornare ad allenarsi regolarmente con il resto della squadra.

In casa Inter non c'è alcuna intenzione di accelerare i tempi. La speranza è di recuperare Thuram in vista della partita contro l'Atalanta, in programma il 22 novembre, ma la sua presenza dipenderà dalle risposte che arriveranno nei prossimi allenamenti. La prudenza è fondamentale anche considerando il peso specifico del giocatore nell'attacco nerazzurro. In questa prima parte della Serie A 2026/27, il francese ha collezionato dieci presenze, realizzando sei gol e servendo due assist. Un rendimento che lo ha reso ancora più importante durante l'assenza di Lautaro Martinez.

Il capitano nerazzurro sta smaltendo il risentimento muscolare ai flessori della coscia che lo ha tenuto lontano dal campo nell'ultimo mese. Lo staff medico punta a riaverlo a disposizione per la trasferta contro l'Atalanta del 22 novembre, alla ripresa del campionato. Nel caso in cui non dovesse essere ancora pronto, l'obiettivo successivo diventerebbe la gara di Champions League contro lo Stoccarda, prevista per il 25 novembre. Saranno soprattutto gli allenamenti dei prossimi giorni a fornire indicazioni più precise sulla data del ritorno in campo dell'argentino.

Situazione meno positiva per Aleksandar Stankovic. La federazione serba ha comunicato che il centrocampista ha riportato un infortunio al muscolo adduttore della coscia, dopo aver avvertito dolore durante una seduta di allenamento. Il giocatore ha già lasciato il ritiro della nazionale per fare ritorno all'Inter, dove proseguirà le cure. Al momento non ci sono indicazioni definitive sui tempi di recupero, ma lo stop potrebbe rivelarsi più lungo rispetto a quello di Thuram. Infine capitolo a parte per Djed Spence. Il difensore resterà nel gruppo della nazionale inglese, ma non sarà disponibile per la partita contro la Croazia di giovedì 12 novembre. Thomas Tuchel ha spiegato che il programma prevede una giornata di lavoro individuale venerdì, prima del possibile ritorno in gruppo sabato. L'obiettivo è averlo a disposizione per il successivo appuntamento contro la Spagna, in calendario domenica.

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