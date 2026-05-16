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Internazionali, caos biglietti per Sinner-Medvedev: "Ho pagato 300 euro, fatemi entrare"

Gli spettatori con il biglietto per la sessione serale di venerdì vogliono entrare per assistere alla fine del match

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
16 maggio 2026 | 15.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Caos agli Internazionali d'Italia 2026 per Sinner-Medvedev. Oggi, sabato 16 maggio, il tennista azzurro torna in campo contro il russo nella semifinale del Masters 1000 di Roma nella partita sospesa ieri per pioggia e che oggi ripartirà dal 4-2 in favore di Sinner nel decisivo terzo set. All'esterno del Foro Italico però si sta generando un vero e proprio caos biglietti, con chi aveva acquistato la sessione serale che si aspettava di poter entrare per assistere alla fine del match.

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All'ingresso di viale delle Olimpiadi si sono assiepate decine di persone, che sventolano il biglietto del giorno precedente: "Ho pagato 300 euro per questa partita", ha urlato un uomo mentre litigava con gli addetti alla sicurezza. Una situazione di caos totale in cui qualcuno ha invocato addirittura l'intervento delle forze dell'ordine: "Chiamate la polizia".

In realtà però la politica dell'organizzazione è chiara. Chi aveva il biglietto per ieri sera non avrà diritto all'ingresso oggi, visto che la partita è cominciata. Se il match fosse stata rinviata prima dell'inizio, allora la situazione sarebbe stata diversa e gli spettatori avrebbero potuto assistere all'intera partita. Sinner-Medvedev sarà quindi visibile da chi ha acquistato il biglietto per la sessione di oggi.

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sinner medvedev sinner medvedev internazionali 2026 sinner medvedev biglietti
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