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Ippica: grande spettacolo all'Ippodromo Snai di San Siro per la 104esima edizione del Jockey Club S.I.R.E.

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27 ottobre 2026 | 17.05
Redazione Adnkronos
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L'Ippodromo Snai San Siro ha ospitato una grande giornata di galoppo con la 104ª edizione del Jockey Club S.I.R.E., che ha visto sfidarsi 12 purosangue di livello internazionale provenienti da tutta Europa, protagonisti di una corsa dall'elevato contenuto tecnico. Il programma ha incluso anche il Premio Ribot, disputato per la prima volta a San Siro. Ad accompagnare lo spettacolo sportivo, un ricco calendario di attività per bambini a tema Halloween, intrattenimento musicale e iniziative dedicate alla valorizzazione della filiera agroalimentare e del Made in Italy.

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