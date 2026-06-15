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Mondiali, stanotte Iran-Nuova Zelanda: orario, probabili formazioni e dove vederla

La nazionale iraniana farà il suo esordio contro i neozelandesi al Los Angeles Stadium

Taremi - IPA
Taremi - IPA
15 giugno 2026 | 17.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo il caos e le polemiche delle ultime settimane, ai Mondiali 2026 tocca all'Iran. Oggi, nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 giugno, la nazionale iraniana del ct Ali Ghalenoei farà il suo debutto in Coppa del Mondo contro la Nuova Zelanda, al Los Angeles Stadium. Si tratta di una delle sfide del girone G, che comprende anche Belgio ed Egitto (in campo sempre oggi alle 21). Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.

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Iran-Nuova Zelanda, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Iran-Nuova Zelanda, in campo nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 giugno, alle 3:

IRAN (4-2-3-1): Beiranvand; Yousefi, Kanani, Khalilzadeh, Mohamaddi; Ezatolahi, Ghoddos; Mohebbi, Hosseinzadeh, Ghayedi; Taremi. Ct: Ghalenoei

NUOVA ZELANDA (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Surman, Cacace; Bell, Stamenic; Garbett, Singh, Just; Wood. Ct: Bazeley

Iran-Nuova Zelanda, dove vederla

Dove vedere Iran-Nuova Zelanda? La partita dei Mondiali del girone G sarà visibile in diretta tv e in streaming su Dazn, in esclusiva.

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Iran Nuova Zelanda Iran Nuova Zelanda Mondiali
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