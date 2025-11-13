circle x black
Italia qualificata ai Mondiali senza playoff? La combinazione 'miracolosa' per Gattuso

La Nazionale di Gattuso è attesa dalla sfida con la Moldavia

Gennaro Gattuso - Ipa/Fotogramma
13 novembre 2025 | 16.33
Redazione Adnkronos
Gennaro Gattuso a caccia del 'miracolo' per evitare i playoff. L'Italia sfida oggi, giovedì 13 novembre, la Moldavia nella penultima giornata del gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026, di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La Nazionale azzurra ha già ottenuto la matematica certezza di un posto ai playoff di marzo, battendo Israele nell'ultimo turno e mantenendo una flebile speranza di chiudere al primo posto il gruppo, posizionamento che gli permetterebbe di volare direttamente alla fase finale della rassegna iridata senza passare per gli spareggi.

Al momento gli azzurri si trovano al secondo posto con 15 punti, a -3 dalla Norvegia.Per la terza volta consecutiva gli azzurri sembrano quindi condannati a provare ad accedere al Mondiale dalla porta secondaria, ma c'è una combinazione che permetterebbe a Gattuso di conquistare il primo posto. Gli scandinavi dovrebbero non vincere in casa contro l'Estonia, partita in programma alle 18, e venire sconfitti poi proprio dall'Italia nella sfida, a quel punto decisiva, dell'ultima giornata del gruppo, in programma domenica 16 novembre a San Siro.

Haaland e compagni infatti possono contare su una differenza reti di +26 contro il +10 azzurro, un margine di 16 gol quasi irrecuperabile, che gli permetterebbe di chiudere davanti in caso di arrivo a pari punti. Anche qualora l'Italia battesse la Moldavia e superasse la Norvegia a San Siro, a volare alla fase finale senza passare dai playoff sarebbero quindi gli scandinavi.

