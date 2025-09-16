circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner torna al lavoro per battere Alcaraz: l'allenamento (senza racchetta) di Jannik - Video

Il numero due del ranking Atp partirà per la Cina tra pochi giorni

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
16 settembre 2025 | 15.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Smaltita la delusione per la finale persa agli Us Open, Jannik Sinner torna al lavoro e rimette Carlos Alcaraz nel mirino. L'azzurro si sta allenando in questi giorni prima di partire per la Cina e chiudere la stagione con gli ultimi tornei. In attesa della partenza verso l'Asia, il numero 2 del ranking Atp ha deciso di sfruttare la pausa per focalizzarsi su alcuni dettagli nella sfida con lo spagnolo, ormai aperta su tutti i fronti. Come raccontato da alcuni video che in queste ore stanno facendo il giro dei social, Jannik si è concentrato (anche) su alcuni esercizi per perfezionare il servizio. Lavori senza racchetta e particolari (per i non addetti ai lavori), per insistere su coordinazione, equilibrio e spinta, che hanno anche divertito i tifosi del campione sui social, non abituati a vedere Jannik in questa versione.

Dopo la sosta, Sinner parteciperà all'Atp 500 di Pechino (25 Settembre-1 ottobre), al 1000 di Shanghai (1-12 ottobre), al Six Kings Slam (16-19 ottobre, che però non darà punti Atp), al 500 di Vienna (20-26 ottobre), al 1000 di Parigi (27 ottobre-2 novembre) e alle Atp Finals (9-16 novembre).

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Jannik Sinner Sinner Sinner allenamento Sinner Alcaraz
Vedi anche
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza