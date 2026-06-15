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Napoli, Zanetti lancia evento beneficenza per i bambini e ricorda Maradona - Video

15 giugno 2026 | 11.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Napoli si prepara ad accogliere "Una serata di stelle per PUPI", lo show benefico promosso dalla Fondazione P.U.P.I. e dai suoi fondatori Javier Zanetti e Paula de la Fuente, in programma sabato 26 settembre in P. del Plebiscito. Un evento che unirà musica, sport e spettacolo in una serata dal forte valore sociale e simbolico. "Il popolo italiano ha dimostrato una sensibilità enorme nei miei confronti e verso le attività della mia fondazione – ha dichiarato l'ex capitano dell'Inter - non è scontato offrire aiuto ai bambini argentini. Abbiamo individuato anche dei progetti per aiutare i bambini di Napoli. Il legame che unisce Napoli e l'Argentina è forte e ricordare Diego sarà molto emozionante".

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Zanetti napoli serata zanetti fondazione pupi javier zanetti napoli zanetti maradona
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