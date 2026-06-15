Napoli si prepara ad accogliere "Una serata di stelle per PUPI", lo show benefico promosso dalla Fondazione P.U.P.I. e dai suoi fondatori Javier Zanetti e Paula de la Fuente, in programma sabato 26 settembre in P. del Plebiscito. Un evento che unirà musica, sport e spettacolo in una serata dal forte valore sociale e simbolico. "Il popolo italiano ha dimostrato una sensibilità enorme nei miei confronti e verso le attività della mia fondazione – ha dichiarato l'ex capitano dell'Inter - non è scontato offrire aiuto ai bambini argentini. Abbiamo individuato anche dei progetti per aiutare i bambini di Napoli. Il legame che unisce Napoli e l'Argentina è forte e ricordare Diego sarà molto emozionante".