circle x black
Cerca nel sito
 

Juve-Cremonese, rigore dato e poi revocato ai grigiorossi con Nicola espulso. Cos'è successo

Succede di tutto nel primo tempo della partita dello Stadium

Davide Nicola - Fotogramma/IPA
Davide Nicola - Fotogramma/IPA
12 gennaio 2026 | 21.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Subito un episodio arbitrale in Juventus-Cremonese. Al minuto 26 della sfida dello Stadium, sul punteggio di 2-0 per i bianconeri, l'arbitro Feliciani assegna un calcio di rigore ai grigiorossi per un fallo in area di Locatelli su Johnsen. I bianconeri protestano, poi il direttore di gara viene richiamato al Var e va a rivedere l'episodio al monitor. In seguito alla on field review, decide per la revoca del penalty. Si resta dunque sul 2-0 per la squadra di Spalletti, ma il tecnico grigiorosso Davide Nicola non ci sta e protesta in maniera veemente. Il comportamento costa all'allenatore prima l'ammonizione, poi l'espulsione. Con polemiche che accompagneranno probabilmente anche il post-partita.

Pochi minuti dopo, un rigore alla Juventus per fallo di mano di Baschirotto sulla conclusione di Thuram. Yildiz colpisce il palo dopo la deviazione di Audero e poi trova il tris sulla ribattuta.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Juve Cremonese
Vedi anche
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza