Serie A, oggi Juve-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla

I bianconeri di Luciano Spalletti ospitano i salentini allo Stadium

Yildiz - Fotogramma/IPA
03 gennaio 2026 | 06.22
Redazione Adnkronos
La Juve torna in campo in Serie A per la prima partita del 2026. Oggi, sabato 3 gennaio, i bianconeri ospitano il Lecce allo Stadium nella diciottesima giornata di campionato. La squadra di Spalletti, reduce dal successo contro il Pisa, è al momento quinta con 32 punti. I salentini, sconfitti dal Como nell'ultimo turno, sono invece quintultimi con 16 punti. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Juve-Lecce, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Juve-Lecce, in campo oggi alle 18:

Juve (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. All. Spalletti

Lecce (4-3-3) Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco

Juve-Lecce, dove vederla

Juve-Lecce sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.

