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Juve, non c'è pace per Vlahovic: nuovo infortunio per l'attaccante

Il serbo ha accusato un problema fisico durante il riscaldamento della partita contro il Genoa

Dusan Vlahovic - Fotogramma/IPA
Dusan Vlahovic - Fotogramma/IPA
07 aprile 2026 | 14.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Nel corso del riscaldamento effettuato durante il secondo tempo della gara contro il Genoa, Dusan Vlahovic ha accusato un problema al polpaccio sinistro, in seguito al quale questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il Jmedical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo". Così la Juventus in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.

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"Anche Mattina Perin, sostituito durante l'intervallo della partita di ieri per un fastidio al polpaccio destro, è stato sottoposto ad accertamenti che non hanno evidenziato lesioni -si legge su juventus.com-. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Vasilije Adzic, dopo l'infortunio alla caviglia destra riportato con la Nazionale montenegrina Under 21, prosegue la riabilitazione".

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Dusan Vlahovic Vlahovic infortunio Vlahovic Juve stop Vlahovic
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