Secondo l'ad non è accettabile il momento che sta vivendo la squadra bianconera serve reazione immediata

L'ad della Juventus Giovanni Carnevali ha avuto oggi un confronto molto diretto con la squadra, richiamando tutti alle proprie responsabilità verso la proprietà, la società e i tifosi, e ribadendo la fiducia nel gruppo di lavoro, ma sottolineando con grande fermezza come il momento attuale non sia accettabile.

La richiesta è stata molto chiara: serve una reazione immediata, forte e concreta. Ora tutti sono chiamati a dare una risposta sul campo. Al termine del confronto, su decisione del Mister, condivisa dalla società, a quanto apprende l'Adnkronos, è stato deciso che da domani sera la squadra resterà in ritiro al JTC Continassa fino alla partita di domenica contro il Napoli.