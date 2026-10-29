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Juventus in ritiro fino alla sfida con il Napoli, confronto schietto Carnevali-squadra. Ecco come è andata

Secondo l'ad non è accettabile il momento che sta vivendo la squadra bianconera serve reazione immediata

Giovanni Carnevali ad Juve - Ipa
Giovanni Carnevali ad Juve - Ipa
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29 ottobre 2026 | 14.21
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

L'ad della Juventus Giovanni Carnevali ha avuto oggi un confronto molto diretto con la squadra, richiamando tutti alle proprie responsabilità verso la proprietà, la società e i tifosi, e ribadendo la fiducia nel gruppo di lavoro, ma sottolineando con grande fermezza come il momento attuale non sia accettabile.

La richiesta è stata molto chiara: serve una reazione immediata, forte e concreta. Ora tutti sono chiamati a dare una risposta sul campo. Al termine del confronto, su decisione del Mister, condivisa dalla società, a quanto apprende l'Adnkronos, è stato deciso che da domani sera la squadra resterà in ritiro al JTC Continassa fino alla partita di domenica contro il Napoli.

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