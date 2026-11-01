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Serie A, oggi Juventus-Napoli 0-0 - Diretta

I bianconeri ospitano la squadra del grande ex Massimiliano Allegri allo Stadium

Allegri e Spalletti - Ipa
Allegri e Spalletti - Ipa
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01 novembre 2026 | 19.43
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

La Juve torna in campo in Serie A e oggi, domenica 1 novembre, affronta il Napoli in uno dei big match della decima giornata di campionato. La squadra di Spalletti, reduce dal pesante ko nel turno infrasettimanale contro il Genoa, va a caccia del riscatto contro il grande ex Massimiliano Allegri. Gli azzurri, dall'altra parte, sono chiamati a dare continuità al convincente successo contro il Monza.

Le probabili formazioni di Juve-Napoli, in campo stasera alle 20:45:

Juventus (3-5-2) Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti.

Napoli (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri.

Il big match di campionato tra Juve e Napoli sarà visibile in diretta su Dazn, ma anche su Sky Sport al canale 214 (per gli abbonati con Zona Dazn). La partita sarà poi disponibile in streaming sull'app di Dazn.

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