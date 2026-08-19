Harry Kane vince la Scarpa d'Oro

Il 33enne inglese premiato da Luca Toni al museo del Bayern Monaco
L'attaccante del Bayern Monaco, Harry Kane, ha vinto la sua seconda Scarpa d'Oro, come miglior marcatore europeo nella stagione 2025/2026. Il bomber del Bayern e della Nazionale inglese ha replicato il successo ottenuto nel 2024, grazie ai 73 gol in 65 partite ufficiali disputate tra nazionale e club, superando Erling Haaland e Kylian Mbappé.
La cerimonia di consegna si è svolta pochi minuti fa al Museo del club tedesco e il 33enne inglese è stato premiato dall'ex attaccante dei bavaresi Luca Toni. Kane è il terzo giocatore del Bayern a raggiungere questo traguardo dopo Gerd Müller e Robert Lewandowski. "Vorrei ringraziare il Bayern, tutto lo staff, gli allenatori e i miei compagni di squadra: senza di loro non sarei qui -ha detto Kane-. Vincere un premio come questo richiede tanto impegno. Cerco di dare il massimo per la squadra. La scorsa stagione è stata eccezionale e ne sono molto orgoglioso. È stata la migliore stagione della mia carriera finora. Mi sento davvero a casa al Bayern e all'interno della squadra. Puntiamo sempre in alto e vogliamo fare lo stesso anche in questa stagione".