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Harry Kane vince la Scarpa d'Oro

Il 33enne inglese premiato da Luca Toni al museo del Bayern Monaco

Harry Kane - Ipa/Fotogramma
Harry Kane - Ipa/Fotogramma
19 agosto 2026 | 17.50
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

L'attaccante del Bayern Monaco, Harry Kane, ha vinto la sua seconda Scarpa d'Oro, come miglior marcatore europeo nella stagione 2025/2026. Il bomber del Bayern e della Nazionale inglese ha replicato il successo ottenuto nel 2024, grazie ai 73 gol in 65 partite ufficiali disputate tra nazionale e club, superando Erling Haaland e Kylian Mbappé.

La cerimonia di consegna si è svolta pochi minuti fa al Museo del club tedesco e il 33enne inglese è stato premiato dall'ex attaccante dei bavaresi Luca Toni. Kane è il terzo giocatore del Bayern a raggiungere questo traguardo dopo Gerd Müller e Robert Lewandowski. "Vorrei ringraziare il Bayern, tutto lo staff, gli allenatori e i miei compagni di squadra: senza di loro non sarei qui -ha detto Kane-. Vincere un premio come questo richiede tanto impegno. Cerco di dare il massimo per la squadra. La scorsa stagione è stata eccezionale e ne sono molto orgoglioso. È stata la migliore stagione della mia carriera finora. Mi sento davvero a casa al Bayern e all'interno della squadra. Puntiamo sempre in alto e vogliamo fare lo stesso anche in questa stagione".

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bayern monaco harry kane scarpa d'oro luca toni
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