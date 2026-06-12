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Formula 1, regalo speciale per Antonelli: un asciugamano firmato... Kim Kardashian

Il pilota della Mercedes ha ricevuto un dono inaspettato a Barcellona

Il regalo di Kim Kardashian per Antonelli
Il regalo di Kim Kardashian per Antonelli
12 giugno 2026 | 22.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Regalo per Andrea Kimi Antonelli da... Kim Kardashian nel Gp di Barcellona di Formula 1. Oggi, venerdì 12 giugno, l'imprenditrice americana, nonché fidanzata di Lewis Hamilton, ha fatto recapitare al giovane pilota della Mercedes un asciugamano con 'inciso' un messaggio speciale: "Per Kimi da Kim".

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Il motivo risale al Gran Premio di Montecarlo dello scorso weekend. Kardashian ha assistito alla gara dal paddock Ferrari. Kim non è, ovviamente, passata inosservata, raccogliendo su di sé le attenzioni dei tanti 'paparazzi' presenti, con i video che la ritraevano in pista che hanno fatto il giro del web, diventando rapidamente virali.

Tra questi uno che ritrae Kim camminare in pista al termine della gara e raccogliere un asciugamano come souvenir. Il problema è che quell'asciugamano era destinato ad Antonelli. Ecco perché Kardashian ha voluto far recapitare un asciugamano speciale al pilota italiano, che ha risposto con un "grazie Kim", andando in giro per il circuito di Barcellona portandolo al collo.

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formula 1 antonelli kim kardashian gp barcellona regalo kim kardashian antonelli
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