La Liga, per la vittoria del campionato è testa a testa Barcellona-Real Madrid

Al via il 17 agosto il campionato spagnolo, che avrà come protagoniste Barcellona e Real Madrid. Le due eterne rivali della Liga sono infatti le favorite per la vittoria dello scudetto, come del resto avviene da sempre: su 93 edizioni di Liga fin qui disputate, Real e Barça se ne sono spartite oltre 60, 36 vittorie dei Blancos e 29 successi dei blaugrana. Il Barcellona vuole mantenere il titolo conquistato la scorsa stagione, puntando ancora sui suoi giovani talenti, su tutti Lamine Yamal; in casa del Real, invece, dopo una stagione altalenante, c’è voglia di riscatto e stelle come Vinicius, Mbappé e Bellingham puntano a riportare lo scudetto a casa. Per gli esperti di Sisal, la corsa al titolo sarà dunque una questione tra gli uomini di Flick e quelli di Xabi Alonso, proposti entrambi a 2,00.

Nella diarchia della Liga, il ruolo del terzo incomodo lo recita l’Atletico Madrid, che non vince il campionato dalla stagione 2020-2021. La squadra di Simeone è la prima inseguitrice di Barcellona e Real, anche se decisamente staccata, con il successo finale a 9,00. Alle spalle delle tre big, si posiziona l’Athletic Bilbao, la cui vittoria del campionato è però molto difficile, a 25,00. Altre squadre come Real Sociedad, Betis e Girona possono sorprendere se mantengono ritmo e forma visti nella seconda parte del campionato, ma possono ambire alle posizioni che garantiscono l’accesso alle competizioni europee: lo scudetto è infatti un miraggio, a 66,00 per le prime due e a 100,00 per il Girona.