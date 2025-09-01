circle x black
Cerca nel sito
 

'Ruba' un cappellino a un bambino agli Us Open, ora il milionario si scusa

È successo a margine di un match del polacco Majchrzak

Il furto del cappellino - X
Il furto del cappellino - X
01 settembre 2025 | 21.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Prima il 'furto' del cappellino agli Us Open 2025, ora le scuse. Nello Slam americano, a cui Jannik Sinner arriva da campione in carica, erano scoppiate le polemiche dopo un video che mostrava un uomo sottrarre a un bambino un cappello che il tennista polacco Kamil Majchrzak, numero 76 del mondo, gli stava regalando dal campo. In pochi giorni i 'detective' di X avevano individuato l'identità dell'uomo, che risponde al nome di Piotr Szczerek, milionario polacco Ceo e fondatore di un'azienda di costruzioni.

"Vorrei scusarmi nella maniera più assoluta con il bambino che è stato ferito, con la sua famiglia, con tutti i tifosi e con il giocatore stesso. Di riflesso. Ho commesso un grave errore. Nell'emozione del momento, nella gioia del pubblico dopo la vittoria, ero convinto che il tennista stesse porgendo il berretto a me per i miei figli, che in precedenza mi avevano chiesto un autografo. Questa convinzione errata mi ha spinto a tendere la mano istintivamente", ha spiegato Szczerek in una nota in cui si scusa per il suo gesto.

"Oggi so di aver fatto qualcosa che sembrava rubare deliberatamente un souvenir a un bambino. Non era mia intenzione, ma questo non cambia il fatto che ho ferito il ragazzo e deluso i tifosi. Il cappellino è stato consegnato al ragazzo e sono state presentate le scuse alla famiglia. Spero di aver almeno in parte riparato il danno causato", ha continuato.

"Per anni, insieme a mia moglie, mi sono impegnato ad aiutare bambini e giovani atleti, ma questa situazione mi ha dimostrato che un singolo momento di disattenzione può vanificare anni di lavoro e sostegno. Questa è per me una dolorosa ma necessaria lezione di umiltà. Ecco perché ora mi impegnerò ancora più attivamente in iniziative a sostegno di bambini e giovani, nonché in azioni contro la violenza e l'odio", ha concluso, "Credo che solo attraverso i fatti potrò ricostruire la fiducia perduta. Ancora una volta, chiedo scusa a tutti coloro che ho deluso".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cappellino rubato us open us open
Vedi anche
Mostra Venezia, 8 minuti di applausi per Kim Novak Leone d’oro alla carriera
News to go
Lavoro, introvabili operai specializzati
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Scuola, tra libri e materiale in arrivo stangata da 1.300 a studente
A Venezia Giorgio Armani festeggia 50 anni della maison - Video
Isaac ed Elordi infiammano il red carpet del Lido di Venezia - Video
Emanuela Fanelli al corteo pro Palestina al Lido di Venezia - Video
Corteo pro-Pal, arriva la motonave al Lido - Video
A Venezia festa in onore del regista Guillermo del Toro - Video
News to go
Università, quando inizia l'anno accademico 2025-2026
Julia Roberts, il primo red carpet al Lido dell'iconica 'Pretty Woman' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza