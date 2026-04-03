Quando torna Lautaro Martinez? L'attaccante dell'Inter è pronto a rientrare dall'infortunio e riprendersi una maglia da titolare al centro dell'attacco. A pochi giorni dalla sfida contro la Roma, in programma domenica 5 aprile e valida per la 31esima giornata di Serie A, Chivu ha potuto riabbracciare il suo capitano, fuori dal ko rimediato nell'andata dei playoff di Champions League contro il Bodo.

Durante il match in Norvegia Lautaro era uscito dal campo lamentando un problema al polpaccio, che poi esami successivi hanno identificato come "risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra". Risultato: un mese di stop.

Ora finalmente però Martinez è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo e tutto lascia pensare che possa partire titolare nel big match contro la Roma, ricomponendo la coppia con Thuram.