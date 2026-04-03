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Inter, Lautaro Martinez torna da infortunio. Titolare con la Roma?

L'attaccante argentino ha recuperato dopo un mese di stop

Lautaro Martinez - Ipa/Fotogramma
Lautaro Martinez - Ipa/Fotogramma
03 aprile 2026 | 13.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quando torna Lautaro Martinez? L'attaccante dell'Inter è pronto a rientrare dall'infortunio e riprendersi una maglia da titolare al centro dell'attacco. A pochi giorni dalla sfida contro la Roma, in programma domenica 5 aprile e valida per la 31esima giornata di Serie A, Chivu ha potuto riabbracciare il suo capitano, fuori dal ko rimediato nell'andata dei playoff di Champions League contro il Bodo.

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Durante il match in Norvegia Lautaro era uscito dal campo lamentando un problema al polpaccio, che poi esami successivi hanno identificato come "risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra". Risultato: un mese di stop.

Ora finalmente però Martinez è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo e tutto lascia pensare che possa partire titolare nel big match contro la Roma, ricomponendo la coppia con Thuram.

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inter inter roma lautaro martinez infortunio lautaro martinez lautaro martinez titolare serie a
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