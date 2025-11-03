circle x black
Cerca nel sito
 

Lazio-Cagliari 2-0, gol di Isaksen e Zaccagni

Nell'altro posticipo Sassuolo-Genoa 1-2

Lazio-Cagliari 2-0, gol di Isaksen e Zaccagni
04 novembre 2025 | 00.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Lazio batte il Cagliari 2-0 all'Olimpico nel posticipo della 10ª giornata di Serie A. A sbloccare il risultato è Isaksen al 65’, mentre Zaccagni sigla il raddoppio al 91’, sfruttando un errore di Prati. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Pisacane, mentre la Lazio si porta a -2 dal Como.

Sassuolo-Genoa 1-2

Copo in trasferta del Genoa in casa del Sassuolo per 2-1, nel primo posticipo del lunedì della decima giornata di Serie A. I padroni di casa hanno mancato la possibilità di salire nelle zone nobili della classifica e con questo risultato restano a 13 punti, mentre il Genoa riesce a risollevarsi e lasciare l'ultimo posto in classifica, salendo a 6 punti agganciando il Pisa e lasciando ultima a 4 la Fiorentina, con il Verona a 5 punti. Entrambe le squadre potrebbero, a ore, cambiare allenatore con De Rossi favorito per la panchina rossoblu.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Calcio Serie A Lazio Cagliari
Vedi anche
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza