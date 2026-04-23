circle x black
Cerca nel sito
 

Scandalo escort a Milano, Leao smentisce tutto: "Io estraneo, nessun reato"

L'attaccante rossonero ha pubblicato un messaggio sui propri canali social

Rafa Leao - Afp
Rafa Leao - Afp
23 aprile 2026 | 12.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Rafa Leao smentisce il suo coinvolgimento nell'inchiesta escort che sta sconvolgendo la Serie A. Oggi, giovedì 23 aprile, l'attaccante del Milan, il cui nome era stato menzionato da alcuni media in riferimento a quanto emerso dalle indagini della Procura, ha voluto chiarire la sua posizione con un messaggio pubblicato sui propri canali social.

CTA

"In questi giorni il mio nome, come quello di altri calciatori, è comparso su siti, social e giornali in riferimento a un'inchiesta della Procura di Milano", ha scritto Leao, "ci tengo a chiarire in modo diretto che sono totalmente estraneo ai fatti oggetto dell'inchiesta".

"Non sono coinvolto e non ho commesso alcun reato. Invito tutti a evitare di associare il mio nome a questa situazione in modo arbitrario o superficiale, senza attenzione per la verità e rispetto per la vita privata. Prima che calciatori, siamo persone con una famiglia e una reputazione", ha continuato l'attaccante portoghese, "per questo ho già dato mandato al mio legale di tutelarmi in ogni sede nei confronti di chi continuerà a diffondere notizie false o lesive della mia reputazione".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
leao leao milan leao inchiesta escort inchiesta escort milano
Vedi anche
News to go
Accelerate Eu, il piano anti-crisi dell’Europa
News to go
Eurostat, rapporto deficit-pil Italia al 3,1% nel 2025: cosa dicono i dati
Energia, Orsini: "Sugli scaffali iniziano a mancare prodotti, Ue si svegli"
News to go
Viaggiare con cani e gatti in Europa, da oggi nuove regole
News to go
Ue ribadisce: "Non ci sono carenze di carburante per aerei"
Guida ubriaco, lo fermano: in auto 176 chili di droga - Video
Sinner sul tappeto rosso, l'arrivo a Madrid - Video
Bonucci: "Prossimo ct Italia? Ripartirei da Guardiola, sognare non costa nulla"
News to go
Allarme truffe on line su fascicolo sanitario. Il ministero: "Non siamo noi, è phishing"
Cafù: "Ranieri-Gasperini? Dovevano portare tranquillità alla Roma, non mi piacciono le polemiche"
Gullit: "L'Italia ha perso il suo Dna, non ha attaccanti né buoni difensori"
Agostini: "Bezzecchi in grande forma ma stagione 'inizia' a Jerez a casa di Marquez" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza