Lecce-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I salentini ospitano i giallorossi nella 19esima giornata di Serie A

06 gennaio 2026 | 09.40
Torna in campo la Roma. I giallorossi sfidano oggi, martedì 6 gennaio, il Lecce nella trasferta della 19esima giornata di Serie A - in diretta tv e streaming. La squadra di Gasperini arriva alla trasferta del Via del Mare dopo la sconfitta con l'Atalanta a Bergamo, che si è imposta 1-0 grazie al gol di Scalvini, mentre i salentini di Di Francesco hanno pareggiato all'Allianz Stadium di Torino 1-1 contro la Juventus.

Lecce-Roma, orario e probabili formazioni

La sfida tra Lecce e Roma è in programma oggi, martedì 6 gennaio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Lecce (4-3-3): Falcone; Perez, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Dybala; Dovbyk. All. Gasperini

Lecce-Roma, dove vederla in tv

Lecce-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match sarà inoltre disponibile sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web Dazn.

