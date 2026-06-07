Furia Leclerc contro la Ferrari nel Gp di Montecarlo. Oggi, domenica 7 giugno, il pilota monegasco è sceso in pista nella gara 'di casa', cedendo però all'ennesimo momento di nervosismo con il proprio muretto dopo una strategia che l'ha lasciato, per usare un eufemismo, insoddisfatto.

A poco più di 10 giri dal termine della corsa, Leclerc è stato costretto a un pit stop che però è avvenuto insieme a quello del compagno di scuderia Lewis Hamilton. Il problema è che l'inglese doveva scontare 5 secondi di penalità, e così Leclerc è rimasto bloccato dietro di lui.

"So che dobbiamo migliorare, ma ca**o, perché non mi avete lasciato in pista?", ha urlato Leclerc via radio, "perché sono rientrato ai box? Non capisco nemmeno la vostra risposta". Il nervosismo del monegasco, dalla radio si è riversato sulla gara, conclusa anzitempo prendendo il muro al giro 66: "“Onestamente, non ho nemmeno intenzione di prendermi la fottuta colpa", ha detto ancora via radio, incolpando poi i freni della sua SF-26.