circle x black
Cerca nel sito
 

Leclerc, furia contro Ferrari: "Perché sono entrato ai box?". E prende il muro

Il pilota della Rossa ha concluso anzitempo il Gp di Montecarlo

Charles Leclerc - Afp
Charles Leclerc - Afp
07 giugno 2026 | 16.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Furia Leclerc contro la Ferrari nel Gp di Montecarlo. Oggi, domenica 7 giugno, il pilota monegasco è sceso in pista nella gara 'di casa', cedendo però all'ennesimo momento di nervosismo con il proprio muretto dopo una strategia che l'ha lasciato, per usare un eufemismo, insoddisfatto.

CTA

A poco più di 10 giri dal termine della corsa, Leclerc è stato costretto a un pit stop che però è avvenuto insieme a quello del compagno di scuderia Lewis Hamilton. Il problema è che l'inglese doveva scontare 5 secondi di penalità, e così Leclerc è rimasto bloccato dietro di lui.

"So che dobbiamo migliorare, ma ca**o, perché non mi avete lasciato in pista?", ha urlato Leclerc via radio, "perché sono rientrato ai box? Non capisco nemmeno la vostra risposta". Il nervosismo del monegasco, dalla radio si è riversato sulla gara, conclusa anzitempo prendendo il muro al giro 66: "“Onestamente, non ho nemmeno intenzione di prendermi la fottuta colpa", ha detto ancora via radio, incolpando poi i freni della sua SF-26.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
leclerc leclerc gp montecarlo gp montecarlo leclerc ferrari
Vedi anche
Cesare Cremonini, notte da Re al Circo Massimo - Video
Cancelli di Ostia, il sopralluogo del sindaco di Roma Gualtieri - Video
Ostia, incendio allo stabilimento Oasi: ipotesi dolo
Gianni Morandi canta 'Caruso', omaggio a Dalla all'Arena di Verona - Video
Maturità 2026, come funziona: i dati - Video
Luca Carboni: "Non mi aspettavo tanto affetto. Il mio libro è un viaggio per una generazione" - Video
Treviso, capriolo si perde e finisce nel giardino di una casa: il video del momento in cui torna libero
Tornado a Roma, il sopralluogo del sindaco Gualtieri a Prati Fiscali
Topi nel mangime, scrofe malate e carcasse di maiali: il video choc di un allevamento a Treviso
Amadeus torna in Rai… ma viene bloccato all'ingresso - Video
News to go
Italia senza pediatri, ne mancano almeno 500 di libera scelta
Omicidio Pamela Genini, la madre: "Devastante vedere il suo assassino, freddo e non pentito" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza