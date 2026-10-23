Isack Hadjar provoca e fa infuriare Charles Leclerc. Oggi, venerdì 23 ottobre, la Formula 1 torna in pista con le prove libere del Gran Premio delle Americhe e nella consueta conferenza piloti il francese della Red Bull ha lanciato una provocazione piuttosto evidente verso il monegasco della Ferrari.

Hadjar ha infatti risposto a una domanda tirando in ballo la scuderia di Maranello: "In Malesia, la Red Bull ha dominato, ma non credo che a Singapore fosse la macchina più veloce. Questo è quello che penso. Credo che se Max avesse guidato la Ferrari, avrebbe vinto la gara con un margine maggiore. Questa è la mia opinione. A Singapore, penso che la Ferrari fosse la macchina più veloce".

Immediata, e piuttosto irritata, la risposta di Leclerc: "Penso che sia una sciocchezza iniziare a dire cose del genere. Isack non ha idea di che tipo di macchina guidiamo, e io non ho idea di che tipo di macchina guidi lui", ha replicato stizzito il pilota della Ferrari.