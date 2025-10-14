circle x black
Cerca nel sito
 

Leo Borg sulle orme di papà Bjorn, vince la sua seconda partita nel circuito Atp

Il giovane tennista svedese ha battuto Ofner a Stoccolma

Leo Borg - Ipa/Fotogramma
Leo Borg - Ipa/Fotogramma
14 ottobre 2025 | 11.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Leo Borg torna a vincere. Il figlio di Bjorn, 22 anni e leggendario tennista svedese vincitore di 11 Slam in carriera, ha conquistato la sua seconda partita nel circuito Atp, battendo l'austriaco Sebastian Ofner all'esordio nel torneo 250 di Stoccolma. Al prossimo turno per Borg ci sarà la sfida con il canadese Denis Shapovalov.

Per il figlio d'arte, come detto, si tratta della seconda vittoria nel circuito 'dei grandi'. Nel luglio del 2023 aveva vinto il suo primo incontro superando il connazionale Elias Ymer nel primo turno dell'Atp 250 di Bastad, sempre in Svezia. Su Borg, come è ovvio che sia, c'è un'attenzione particolare in Svezia e non solo, ma Leo ha ammesso già in passato di non sentire troppo la pressione del suo cognome.

Al momento Borg occupa la 622esima posizione del ranking, ma grazie alla vittoria di Stoccolma si riporterà appena fuori dalla top 500 e potrebbe migliorare in caso di avanzamento nel torneo. Leo avvicinerà così il suo best ranking, ovvero la posizione 334 ottenuta nel settembre 2023.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
leo borg borg leo borg stoccolma figlio borg figlio borg vittoria figlio borg ranking
Vedi anche
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video
Golden power, Giorgetti: "Sicurezza competenza nazionale, non Ue" - Video
Trump: "Torna il Columbus Day. Italiani, vi amiamo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza