circle x black
Cerca nel sito
 

Paolo Taormina, l'autopsia conferma: morto per colpo pistola alla nuca

Il ragazzo palermitano di 21 anni era stato ucciso sabato notte davanti al suo pub

Paolo Taormina - Facebook
Paolo Taormina - Facebook
14 ottobre 2025 | 11.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'autopsia eseguita sul corpo di Paolo Taormina, il ragazzo palermitano di 21 anni ucciso sabato notte davanti al suo pub, conferma che ad ucciderlo è stato il colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata alla nuca. L'esame è stato eseguito oggi, martedì 14 ottobre, all'Istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo. Nella tarda serata di ieri è stata effettuata sul corpo del giovane anche una Tac, che ha confermato la presenza del proiettile.

A ricostruire le fasi dell'omicidio è stata anche la sorella della vittima, Sofia Taormina, che ha raccontato agli inquirenti: "Quell'uomo ha puntato la pistola alla tempia di mio fratello e lo ha ucciso senza motivo. Io l’ho inseguito, lui ha tirato una bottiglia contro mia cognata Desirée, la fidanzata di Paolo. Io, inseguendolo, ho cercato di tirargliene un’altra. Poi da lontano lui ha puntato la pistola anche contro di me e sono scappata verso il locale".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
paolo taormina omicidio paolo taormina autopsia paolo taormina oggi
Vedi anche
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video
Golden power, Giorgetti: "Sicurezza competenza nazionale, non Ue" - Video
Trump: "Torna il Columbus Day. Italiani, vi amiamo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza