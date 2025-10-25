circle x black
Cerca nel sito
 

Liverpool ancora ko, Brentford vince 3-2

I Reds hanno incassato il quarto ko consecutivo

I giocatori del Brentford - (Ipa)
I giocatori del Brentford - (Ipa)
25 ottobre 2025 | 23.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Non accenna a fermarsi la crisi del Liverpool che non riesce più a vincere in Premier League. I Reds hanno incassato, infatti, il quarto ko consecutivo, cedendo per 3-2 sul campo del Brentford. Padroni di casa in vantaggio grazie ai gol di Dango Ouattara e Schade nel primo tempo, con Kerkez che riapre la gara prima dell'intervallo per la squadra di Slot, ma al 60', Igor Thiago firma il tris su rigore e non basta il ritorno al gol di Salah all'89'. Il Liverpool resta così a 15 punti, mentre il Brentford sale a 13.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
brentford liverpool brentford liverpool premier league
Vedi anche
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza