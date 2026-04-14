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Liverpool-Psg: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I Reds affrontano i parigini nel ritorno dei quarti di Champions League

Il Psg - Afp
Il Psg - Afp
14 aprile 2026 | 07.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Big match in Champions League. Oggi, martedì 14 aprile, il Liverpool ospita il Paris Saint-Germain - in diretta tv e streaming - ad Anfield Road nel ritorno dei quarti di finale della massima competizione europea. Si riparte dal 2-0 parigino dell'andata, con la squadra di Luis Enrique che si è imposta al Parco dei Principi grazie ai gol di Doué e Kvaratskhelia.

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Liverpool-Psg, orario e probabili formazioni

La sfida tra Liverpool e Psg è in programma oggi, martedì 14 aprile, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Liverpool (4-2-3-1): Mamardashvili; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Ngumoha; Ekitike. All. Slot

Psg (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

Liverpool-Psg, dove vederla in tv

Liverpool-Psg, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La partita sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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