Musetti alle Atp Finals? Cosa serve all'azzurro per 'raggiungere' Sinner a Torino

L'azzurro non è più padrone del suo destino. La qualificazione resta alla portata, ma adesso dipende dai risultati dei rivali

Lorenzo Musetti - Fotogramma/IPA
Lorenzo Musetti - Fotogramma/IPA
30 ottobre 2025 | 19.31
Redazione Adnkronos
L'obiettivo Atp Finals resta a portata di mano per Lorenzo Musetti, che deve però aspettare i risultati dei rivali a Parigi per festeggiare la qualificazione al torneo di Torino. L'azzurro, eliminato ieri dal connazionale Lorenzo Sonego, deve guardarsi le spalle in primis da Auger-Aliassime, impegnato domani contro Valentin Vacherot. E poi, da Medvedev, Davidovich Fokina e Bublik. Ecco come può cambiare la race con i prossimi match.

Atp Finals, come cambia la race

Al momento, sono già qualificati per le Atp Finals Alcaraz, Sinner, Zverev, Djokovic e Fritz. Ecco la race aggiornata:

1) ALCARAZ 11050

2) SINNER 9100

3) ZVEREV 4660

4) DJOKOVIC 4580

5) FRITZ 3935

6) SHELTON 3870

7) DE MINAUR 3835

8) MUSETTI 3685

9) AUGER-ALIASSIME 3295

10) DRAPER 2990

11) RUUD 2835

12) MEDVEDEV 2660

13) DAVIDOVICH FOKINA 2655

14) RUNE 2590

15) BUBLIK 2570

Atp Finals, cosa serve a Musetti

Musetti deve fare attenzione ad Auger-Aliassime, che guadagnerebbe la qualificazione in caso di finale nel Masters 1000 di Parigi. Lorenzo dovrà però stare attento anche a Medvedev e Bublik, che lo sorpasserebbero solo in caso di vittoria nel torneo francese. Per l'Italia, il sogno di avere due rappresentanti resta dunque più che vivo.

