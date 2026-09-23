Il tennista italiano è stato protagonista dell'evento che ha inaugurato la Fashion Week di Milano portando un mix di moda e sport in città

Dalla racchetta... alla passarella. Lorenzo Musetti è stato tra i protagonisti di 'Vogue World 2026', andato in scena ieri sotto la cupola della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, trasformata per l'occasione in una passerella a cielo aperto. Il tennista azzurro non si è limitato a sfilare, ma ha raggiunto Jennifer Lopez e, porgendole la mano, l'ha accompagnata al centro della scena per eseguire insieme alcuni passi di danza.

Tutti sono bravi a vincere gli Slam, i Masters 1000 e persino i 500

Ma far roteare Jennifer Lopez è solo per i veri numeri 1 pic.twitter.com/RPtJCitDeG — Cristel🩺 | Team Dopers (@KrisCaneblu) September 22, 2026

Per la speciale occasione, Musetti ha indossato un look della collezione 'Bottega Veneta Fall 2026': una giacca doppiopetto color panna, definita da spalle estremamente strutturate e da una linea morbida che scende sui fianchi, abbinata a un pantalone nero oversize.

Musetti dunque è stato protagonista dell'evento che ha inaugurato la Fashion Week di Milano portando un mix di moda e sport in città. Tra le protagoniste al fianco del tennista toscano anche Aryna Sabalenka, attualmente numero 2 del ranking mondiale femminile.