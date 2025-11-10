circle x black
Lotta scudetto, su Sisal.it domina l’Inter a 1,80

10 novembre 2025 | 12.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Inter e Roma comandano la classifica dopo undici giornate, ma per la lotta scudetto è bagarre. È un campionato ancora apertissimo, con ben 6 squadre racchiuse in appena 5 punti: uno scenario che non si verificava da 17 anni e che rende la stagione imprevedibile e appassionante. Ma, se nella classifica della Serie A sembra regnare l’incertezza, non è così nelle previsioni degli esperti di Sisal, che vedono un’unica grande favorita per la lotta al titolo: l’Inter di Chivu. I nerazzurri, vincendo con la Lazio, hanno completato la rincorsa al primo posto e ora guardano tutti dall’alto (insieme alla Roma), mostrandosi per ora la squadra con le carte più in regola per restare in vetta fino alla fine del campionato, tanto che il successo interista è sceso a 1,80, dal 2,25 della scorsa giornata. Un balzo dovuto anche al contemporaneo crollo del Napoli che, perdendo a Bologna, ha incassato la terza sconfitta in Serie A e si è visto scavalcare, appunto, sia dai nerazzurri che dai giallorossi. Una debacle che si riflette nelle quote, con il bis del tricolore azzurro che passa da 3,50 a 5,00.

A due punti dalla vetta, insieme alla squadra di Conte, c’è il Milan di Allegri che, dopo il pareggio a Parma, ha perso un po’ di terreno nella corsa scudetto, pur rimanendo la terza favorita: la probabilità che i rossoneri vincano il campionato è passata da 4,00 a 6,00. A mandare chiari segnali per la lotta al titolo, è la Roma di Gasperini che, con la vittoria sull’Udinese, si prende il primo posto della classifica. I giallorossi non si fermano e avanzano così anche nelle quote, con il tricolore che passa dal 16,00 di sette giorni fa, al 7,50 attuale. Sempre più difficile invece, l’exploit della Juventus di Spalletti, che resta stabile a quota 16,00.

