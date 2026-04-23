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Lukaku, nuovo infortunio o no? Il caso dal Belgio che preoccupa Napoli

L'attaccante si sta allenando per ritrovare la forma migliore in vista dei Mondiali

Romelu Lukaku - Ipa/Fotogramma
Romelu Lukaku - Ipa/Fotogramma
23 aprile 2026 | 13.28
Redazione Adnkronos
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Infortunio per Romelu Lukaku, anzi no. L'attaccante del Napoli è al centro di un nuovo caso, con notizie che arrivano dal Belgio (poi smentite) che preoccupano, ancora, il club partenopeo. Lukaku si trova attualmente ad Anversa per recuperare la miglior condizione possibile, soprattutto in vista dei prossimi Mondiali.

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La decisione di non tornare a Napoli aveva creato qualche tensione con Antonio Conte e con la dirigenza, incomprensioni però che sarebbero state sanate da un colloquio avvenuto nei giorni scorsi, quando Lukaku è tornato in Italia proprio per chiudere il caso.

Il recupero di Lukaku dall'infortunio che lo ha tenuto fuori per tutta la stagione, con tanto ricaduta, però non sembra andare al meglio. Alcuni media belgi ha parlato infatti di un nuovo problema fisico che ha colpito l'attaccante del Napoli, che aveva infatti dovuto interrompere il proprio allenamento dopo pochi minuti.

Nessun allarme però. Nelle ore immediatamente successive è arrivata però sono stati propri i media belgi a smentire la notizia, con Lukaku che quindi continua il suo percorso di riabilitazione. Immaginarlo nuovamente in campo con la maglia del Napoli prima della fine della stagione, a poco più di un mese dal termine del campionato, appare improbabile, con l'obiettivo dichiarato che è qrecuprare la forma migliore in vista dei Mondiali.

 

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lukaku lukaku napoli infortunio lukaku napoli conte
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