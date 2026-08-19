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Lukaku attacca il Napoli: "E' stato meglio andare via, lì il peggior anno della mia vita"

L'attaccante belga pronto a rilanciare la propria carriera con il Fenerbahce: "E' la soluzione migliore per me per giocare ancora ad alti livelli"

Romelu Lukaku - Ipa/Fotogramma
Romelu Lukaku - Ipa/Fotogramma
19 agosto 2026 | 14.24
Alberto Tomasi
LETTURA: 2 minuti

"È stato meglio per me andare via da Napoli. L’affermazione che io non sarei in forma è semplicemente falsa. Probabilmente l’hanno detta in Italia per boicottarmi. Sono al 100% in forma per giocare. L'ultimo a Napoli è stato l'anno peggiore della mia vita". Romelu Lukaku attacca il Napoli, club per il quale ha giocato nelle ultime due stagioni, prima di trasferirsi a titolo definitivo al Fenerbahce.

"Ho firmato qui al Fenerbahce per una stagione con un’opzione per un’altra, spero di poter onorare questi due anni. Dopodiché, tornerò a casa e sarò ancora in forma. Ho sempre detto di voler continuare fino al 2030, anche con la Nazionale, dopo, sarà ‘game over’ -annuncia l'ex Inter ai microfoni della tv belga, intervistato dall’ex giocatore Gilles De Bilde, dopo l'andata dei preliminari di Champions League contro il Lione-. Se dai sempre retta alle opinioni altrui, diventi infelice. Io mi prendo cura di me stesso e ora sono tornato. Questa in Turchia è una nuova esperienza, ad alto livello professionale. Sapete bene come sono fatto, ho bisogno di motivazioni. È la soluzione migliore per me, voglio continuare a giocare ad alti livelli. Qui giocherò in un campionato forte, lotterò per vincere dei trofei e chissà, magari anche la Champions League. È un bene per me e per la Nazionale".

Lukaku infine ringrazia i tifosi turchi per la calorosa accoglienza. "È stata una delle poche volte in cui sono rimasto davvero impressionato. È stato fenomenale. Oggi avrei voluto giocare più di dieci minuti ma mi sono allenato a pieno ritmo solo per quattro giorni, seppur con doppie sessioni. È un percorso che devo seguire. Ci vorrà del tempo e devo guadagnarmi il mio posto. Con l’età si diventa più pazienti".

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calciomercato napoli lukaku fenerbahce
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