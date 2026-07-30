circle x black
Cerca nel sito
 

Luna Rossa a Bagnoli: firmata la consegna dell’area per la base della 38a America’s Cup

Max Sirena: “A nome di tutto il team desidero ringraziare Sport e Salute e le autorità nazionali e locali"

Luna Rossa - Instagram Luna Rossa
Luna Rossa - Instagram Luna Rossa
30 luglio 2026 | 17.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Questa mattina, presso la sede di Deme/Invitalia a Bagnoli, si è svolta la firma di consegna dell’area assegnata a Luna Rossa per la realizzazione della propria base, in vista della 38a America’s Cup. “A nome di tutto il team desidero ringraziare Sport e Salute e le autorità nazionali e locali che hanno reso possibile questo passaggio e che stanno lavorando senza sosta”, le parole di Max Sirena team director e skipper di Luna Rossa su Instagram.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
America's Cup Max Sirena Bagnoli Luna Rossa
Vedi anche
Scritta BR contro Nordio: "Ti metto dentro una R4". La reazione della politica - Video
Il B&B della droga, 300 kg di stupefacenti nella cucina 'accessoriata' - Video
Avvelenate dalla ricina, polizia scientifica tedesca nella casa di Pietracatella - Video
Milano, incendio alla stazione Garibaldi: fumo e uffici evacuati - Video
Trieste, sbanda con l'auto e si ritrova la roulotte in bilico sul guardrail
Una legge contro le 'botticelle' nelle strade: "Barbarie sui cavalli"
Giovani pestano a sangue un anziano in piazza nel Napoletano, il video choc
Leonardo Maria Del Vecchio, il patrimonio che pesa: eredità, debiti e dossier aperti - Video
Rottamazione quinquies, prima o unica rata in scadenza il 31 luglio
News to go
Caldo record con l'anticiclone africano e le temperature si impennano
Trump al funerale del senatore Graham, caramelle e stanchezza - Video
Al via demolizione stabilimenti a Ostia, Gualtieri: "Restituiremo spiagge ai cittadini" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza