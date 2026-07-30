Max Sirena: “A nome di tutto il team desidero ringraziare Sport e Salute e le autorità nazionali e locali"

Questa mattina, presso la sede di Deme/Invitalia a Bagnoli, si è svolta la firma di consegna dell’area assegnata a Luna Rossa per la realizzazione della propria base, in vista della 38a America’s Cup. “A nome di tutto il team desidero ringraziare Sport e Salute e le autorità nazionali e locali che hanno reso possibile questo passaggio e che stanno lavorando senza sosta”, le parole di Max Sirena team director e skipper di Luna Rossa su Instagram.