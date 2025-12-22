circle x black
'LZO' riservato al Nasdaq per la Lazio, un passo concreto verso il futuro del Club

La riserva del ticker rappresenta un segnale di un progetto più ampio, che mette in relazione il mondo del calcio con l'innovazione, i media e la finanza internazionale

22 dicembre 2025 | 17.02
Redazione Adnkronos
"La S.S. Lazio comunica che il Nasdaq ha riservato il ticker "LZO" per S.S. Lazio S.p.A., un passaggio significativo che segna un nuovo capitolo nel percorso di crescita e apertura internazionale del Club. La riserva del ticker rappresenta un segnale concreto di un progetto più ampio, che guarda al futuro e mette in relazione il mondo del, calcio con l'innovazione, i media e la finanza internazionale, mantenendo saldi i valori, la storia e l'identità laziale". Così la Lazio in una nota pubblicata sul proprio sito uffiiciale.

"Il simbolo "LZO" racconta una Lazio capace di evolversi, di investire in una visione moderna e di posizionarsi tra le realtà sportive che guardano oltre il campo, con l'obiettivo di rafforzare il proprio brand e la propria presenza a livello globale -si legge ancora nel comunicato della società capitolina-. Il Club prosegue così un percorso strutturato e responsabile, pensato per creare nuove opportunità di crescita e sviluppo, a beneficio della società, dei tifosi e dell'intero ecosistema biancoceleste".

