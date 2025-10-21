circle x black
Maradona diventa un marchio, eredi firmano accordo con azienda svedese

Inizialmente, abbigliamento, scarpe e accessori di alta gamma saranno progettati per il mercato europeo

Maradona con la Coppa del Mondo 1986 - Afp
Maradona con la Coppa del Mondo 1986 - Afp
21 ottobre 2025 | 21.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nasce il marchio Diego Armando Maradona. I cinque eredi del Pibe de oro, scomparso nel 2020, hanno firmato un accordo con l'imprenditore svedese-iraniano Ash Pournouri e la sua azienda Electa global, per la commercializzazione di prodotti con il marchio Maradona. Inizialmente, abbigliamento, scarpe e accessori di alta gamma saranno progettati per il mercato europeo. L'azienda ha dichiarato in un comunicato che, in base all'accordo a lungo termine, "Electa gestirà tutti gli aspetti della progettazione, produzione, marketing e vendita al dettaglio del prodotto, in stretto coordinamento con la famiglia". "Non ci sono molti prodotti ufficiali di Maradona", ha detto Pournouri all'Afp.

Il leggendario numero 10 dell'Argentina è morto d'infarto il 25 novembre 2020, all'età di 60 anni. Ma mentre altre stelle del calcio, come Cristiano Ronaldo o Kylian Mbappé hanno sfruttato il loro nome e la loro fama per creare marchi, Maradona non l'ha mai fatto. "Questo è dovuto in parte al fatto che durante la sua vita e dopo la sua scomparsa la sua famiglia e i suoi figli non hanno voluto impegnarsi con nessuno", ha spiegato Pournouri, aggiungendo che "ci è voluto del tempo per guadagnarsi la loro fiducia".

"Il nome di nostro padre significa molto per milioni di persone in tutto il mondo", hanno dichiarato gli eredi. "Non si tratta solo di prodotti". "Si tratta di preservare chi era Diego: la sua passione, la sua energia e il suo amore per le persone".

