L'Atalanta torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 5 novembre, i nerazzurri affrontano in trasferta allo stadio Velodrome il Marsiglia, nella quarta giornata della fase campionato. Dopo 4 punti nelle prime tre partite europee, la squadra di Juric va a caccia di un successo che potrebbe dare un nuovo volto a questa prima parte della competizione. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Marsiglia-Atalanta in tv e streaming.

Marsiglia-Atalanta, orario e probabili

Ecco le probabili formazioni di Marsiglia-Atalanta, in campo alle 21:

Marsiglia (3-4-2-1) Rulli; Pavard, Egan-Riley, Aguerd; Murillo, Vermeeren, Højbjerg, Emerson; Greenwood, Paixao; Aubameyang. All. De Zerbi

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi; Hien, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Juric

Marsiglia-Atalanta, dove vederla

La gara di Champions Marsiglia-Atalanta sarà visibile in esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now.